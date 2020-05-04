04.05.2020 (17:00)

В преддверии 75-летия Великой Победы Музей истории подводных сил России им А.И. Маринеско в Санкт-Петербурге объявил конкурс творческих работ «Морская стихия»

В преддверии 75-летия Великой Победы Музей истории подводных сил России им А.И. Маринеско в Санкт-Петербурге объявил конкурс творческих работ «Морская стихия». Инициатива поддержана Главным командованием ВМФ и лично Главнокомандующим Военно-Морским Флотом Адмиралом Николаем Евменовым.

Конкурс продлится до 1 октября 2020 года. Возраст участников конкурса - от 7 до 22-х лет (включительно). В конкурсе смогут принимать участие и творческие коллективы, состоящие из участников, подходящих под указанный ценз возрастных групп. Конкурс проводится заочно на базе Музея. Работы принимаются по 3 (трем) номинациям: «Поэзия»; «Видеоролик»; «Изобразительное искусство». Работы принимаются с 30 апреля 2020 года по 01 октября 2020 года. Темы работ для номинаций литературного, изобразительного творчества и киноискусства: - «Вклад моряков в Великую Победу» - посвящение 75-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов); - «Дыхание моря» - красота моря, разнообразие форм жизни обитателей Мирового океана, морские открытия, приключения и странствия; - «Российскому флоту быть!» - история развития (возникновения) и современность флота нашей страны, рассмотрение Санкт-Петербурга как морской столицы; - «Подводные силы Военно-Морского флота Российской Федерации стоят на страже безопасности страны» - значимость подводных сил ВМФ РФ в защите рубежей страны. Роль и задачи подводных лодок в системе обороны России. Предназначение обороннопромышленного комплекса Российской Федерации в проектировании и строительстве подводных лодок; - «А море снится нам…» - династии моряков-подводников, биографии, история их подвигов; - «Боевые действия Российских подводных лодок»; - «Традиции Военно-Морского флота Российской Федерации» - значение флотских традиций и обычаев, освященных веками. - «Тем, кто в тельняшке, никакие тяготы не тяжки» - значимый атрибут формы российских моряков.

Участники конкурса будут состязаться и в номинации «ПОЭЗИЯ» Условия номинации: - предоставляются стихотворения собственного сочинения, соответствующие тематике и номинации конкурса, раннее неопубликованные; В номинации «ВИДЕОРОЛИК» будут представлены различные тематические видео, - : мультипликационные, либо самостоятельно отснятые на видеокамеру, либо их комбинации.

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