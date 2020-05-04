04.05.2020 (16:45)

Летчики ЦВО провели рекогносцировку маршрута демонстрационного пролета авиации в Екатеринбурге

Экипажи армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) в преддверии первой совместной тренировки демонстрационного пролета авиации в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге, провели рекогносцировку маршрута движения авиационной техники.

Два вертолета Ми-8 пролетели по маршруту, по которому будет осуществляться пролет авиационной техники Центрального военного округа в ходе тренировок 5 и 7 мая, а также 9 мая в рамках демонстрационного пролета авиации, в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Летчики пролетели по всему маршруту и выполнили разведку воздушного пространства на наличие высотных зданий и сооружений города Екатеринбурга.

В ходе подготовки к демонстрационному пролету авиации в Екатеринбурге, который состоится 9 мая в 11:00 над площадью 1905 года, запланировано проведение тренировочных пролетов 5 и 7 мая в 11:00.

Всего на территории Центрального военного округа демонстрационные пролеты авиации в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в девяти городах России. В общей сложности в них будет задействовано 44 самолета и 40 вертолетов.

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