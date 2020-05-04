04.05.2020 (16:15)

Военнослужащие ЦВО завершили тушение природных пожаров в Туве

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) завершили тушение природных пожаров в назначенных участках в Тандинском и Каа-Хемском районах Республики Тыва.

С 27 апреля в Каа-Хемском районе подразделения горной мотострелковой бригады остановили полосу огня протяженностью 80 км. Для защиты поселка Бояровка создали 3,5 тысячи квадратных метров минерализованных полос. А вдоль 27 км берега реки Шан с помощью бульдозеров Б-170 создали противопожарную полосу для защиты населенных пунктов.

Также армейский вертолет Ми-8 АМТШ "Терминатор" с водосливным устройством сбросил с воздуха более 80 тонн воды на очаги в двух районах Республики - Тандинском и Каа-Хемском.

В работах были задействованы более 100 военнослужащих тувинской бригады, которые после выполнения задания убыли в пункты постоянной дислокации.

Ранее сообщалось, что решение об оказании помощи в борьбе с природными пожарами принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин после обращения главы Республики Тыва Шолбан Кара-оола.

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