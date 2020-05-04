04.05.2020 (15:45)

Более 200 военнослужащих ЦВО обеспечат проведение демонстрационного пролета авиации в Екатеринбурге

В обеспечении демонстрационного пролета авиации в Екатеринбурге, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будет задействовано более 200 военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО).

В День Победы авиация ЦВО взлетит с аэродромов в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях. Инженерно-технический состав аэродромов базирования перед вылетом проведет предполетную подготовку техники: проверит работоспособность всех подсистем и агрегатов, радиосвязь и системы аэронавигации.

Действия экипажей в воздухе будут координировать специалисты Центра управления авиации ЦВО. Для своевременного пролета над городом специалисты штурманской службы разработали маршруты движения авиационной техники, с учетом различной высоты и скорости полета, а также рассчитали время пролета над городом для каждого самолета и вертолета, с точностью до секунды.

Всего на территории Центрального военного округа демонстрационные пролеты авиации пройдут в девяти городах России. В общей сложности в них будет задействовано 44 самолета и 40 вертолетов.

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