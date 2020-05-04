04.05.2020 (15:30)

Экипаж вертолёта Ка-27ПС Черноморского флота выполнил более 10 взлётов и посадок на палубу фрегата в море

Экипаж поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС Морской авиации и ПВО Черноморского флота выполнил плановые практические полеты с палубы фрегата «Адмирал Эссен» в акватории Чёрного моря.

В соответствии с полётным заданием вертолётчики во взаимодействии с экипажем фрегата провели тренировки по взлётам и посадкам на палубу корабля, как на ходу, так и при стоянке на якоре, в различное время суток.

С целью проверки слаженности работы всех систем авиационного комплекса корабля, были проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полёты вертолётов.

В ходе проведения тренировки экипаж вертолёта совершили 12 взлетов и посадок на палубу фрегата «Адмирал Эссен».

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