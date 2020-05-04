04.05.2020 (15:15)

Разведчики ЦВО поздравили ветерана Уральского добровольческого танкового корпуса

Военнослужащие разведывательного управления штаба Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге навестили ветерана Великой Отечественной войны Саяру Хисматуловну Саляеву, воевавшую в составе медико-санитарного взвода разведывательно-мотоциклетном батальона Уральского добровольческого танкового корпуса. В ходе визита военнослужащие передали ветеранам поздравительные адреса от командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина, подарочные наборы и каждому вручили медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Уральские танкисты участвовали во многих наступательных операциях 1943-1945 годов. Боевой путь корпуса составил свыше 5,5 тыс. километров, из них с боями 2 тыс. километров - от Орла до Праги. Уральские добровольцы были награждены 42,368 тыс. орденами и медалями, Героями Советского Союза стали 37 танкистов, 27 - полными кавалерами ордена Славы.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Справочно:Саяра Хисматуловна Саляева прошла войну в составе медико-санитарного взвода 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса, ветеран Великой Отечественной войны. Учувствовала на Курской дуге, в боях за освобождение Орла, Белгорода, Праги. Награждена медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», знак «Отличник санитарной службы».

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