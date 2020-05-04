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04.05.2020 (15:00)

Подразделения химзащиты ЗВО оперативного реагирования сформированы в Московской, Ленинградской, Нижегородской и Курской областях

В соответствии с указаниями командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева в Московской, Ленинградской, Нижегородской и Курской областях дополнительно сформированы сводные подразделения радиационной, химической и биологической защиты оперативного реагирования.

«Дополнительно сформированные подразделения радиационной, химической и биологической защиты оперативного реагирования находятся в четырёхчасовой готовности к применению. При обращении местных органов власти военнослужащие выполнят специальную обработку объектов социальной и промышленной инфраструктуры», - сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО оснащены средствами индивидуальной защиты, специальными машинами АРС-14 и войсковыми комплектами ДКВ-1К, запасом дезинфицирующего раствора.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
COVID-19
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