04.05.2020 (16:00)

Завершаются ремонтно-реставрационные работы в филиале Центрального Военно-Морского Музея «Подводная лодка Д-2 „Народоволец”»

Планируется, что в среду 6 мая, в преддверии празднования 75-летия Великой Победы в филиале Центрального военно-морского музея имени Петра Великого «Подводная лодка Д-2 „Народоволец”» в Санкт-Петербурге завершатся ремонтно-реставрационные работы, которые выполняют специалисты Балтийского завода и специалисты Центрального Военно-Морского Музея. В среду будет произведена шлифовка и реставрация винтов уникальной подводной лодки и завершатся работы по благоустройству территории, на которой находится подводная лодка. Все реставрационные и восстановительные работы выполняются в точном соответствии с проектной документацией. На данный момент очищен и покрашен корпус подводной лодки, восстановлены ряд механизмов.

О результатах восстановительных работ будет доложено Главнокомандующему ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову.

«Без преувеличения можно сказать, что лучших специалистов, чем заводчане-балтийцы для приведения в порядок к Дню Победы корабля – участника Великой Отечественной войны, члены экипажа которого удостоены 400 боевых наград, найти сложно. С этим предприятием связана вся история «Народовольца», - сообщил Директор Центрального Военно-Морского Музея Руслан Нехай.

Справочно:

5 марта 1927 года состоялась торжественная закладка на Балтийском судостроительном заводе первых трех подводных лодок советской постройки: «Декабрист», «Народоволец» и «Красногвардеец». Первую заклепку в деталь днища забил С.М. Киров. 3 ноября 1928 года «Декабрист» сошел со стапелей Балтийского завода, 19 мая 1929 года была спущена на воду вторая подводная лодка серии - «Народоволец». 11 октября 1931 года она вошла в состав Морских Сил Балтийского моря. В 1931- 1933 годах экипаж «Народовольца» изучал новую технику на Балтике, совершая походы и участвуя в учениях.

В 1939 году известный советский летчик В.К. Коккинаки на самолете «Москва» предпринял беспосадочный полет из Москвы через Северный полюс в США. Для обеспечения выдающегося перелета командование Северного Флота выделило подводные лодки: «Щ-402», «Щ-403», «Щ-404», и «Д-2». При выполнении этого задания подводники поднимались в высокие широты. За освоение северного морского театра большая группа североморцев была награждена орденами. Л.М. Рейснер, командир «Д-2» был удостоен ордена Ленина.

Великую Отечественную войну экипаж Д-2 встретил на Балтийском заводе. Подводники делили тяготы блокадной зимы 1941-1942 годов с ленинградцами. Тяжелая обстановка на сухопутном фронте зимой 1941-1942 года под Ленинградом вынуждала командование флотом укреплять ряды защитников города. 15 человек из экипажа ПЛ «Д-2» во главе с комиссаром лодки Я.Т. Кощубовым были включены в состав 2-й бригады морской пехоты и защищали город. Все они пали смертью храбрых. Честь им, Вечная память и Слава…

Подводная лодка под командованием капитана 3 ранга Линденберга Р.В. первый боевой поход совершила с 23 сентября по 4 ноября 1942 года и уже на следующие сутки угодила в противолодочную сеть. Командир «Д-2» дал самый полный ход вперед с одновременным продуванием главного балласта. Лодка всплыла, но от сети не избавилась. Осмотрелись, приступили к высвобождению корпуса и носовых горизонтальных рулей от сети и одновременно к ремонту поврежденного при падении на грунт вертикального руля. Две ночи (днем погружались, чтобы противник не обнаружил лодку) аварийная партия из 13 человек на волнении и при холодной осенней погоде освобождала лодку от стальных тросов. Работой руководил старший помощник командира капитан-лейтенант С.Н. БОГОРАД (впоследствии командир Щ-310, Герой Советского Союза). Освобожденная от сетей, «Д-2» прорвалась в Южную Балтику, торпедировала у о. Борнхольм транспорт «Якубус Фрицен» водоизмещением 4090 т, а еще через пять дней атаковала конвой, в состав которого входили два железнодорожных парома, перевозивших солдат вермахта. При возвращении, лодка подверглась преследованию противолодочными кораблями; в течение четырех часов на нее было сброшено 48 глубинных бомб, но, несмотря ни на что, «Д-2» благополучно вернулась в Ленинград, где ее встречал сам главком ВМФ Николай Герасимович Кузнецов.

В послевоенный период лодка в составе Краснознаменного Балтийского флота, в 1953-54 годах участвовала в специальных испытаниях систем микроклимата для первых атомных подводных лодок.

В 1956 году Д-2 выведена из боевого состава флота и до 1987 года использовалась как учебно-тренировочная станция (УТС-6) и базировалась в Кронштадте.

В конце 80-х годов Правительство приняло специальное постановление о создании мемориального комплекса, посвященного героям – подводникам Великой Отечественной войны, ученым, конструкторам и судостроителям подводного флота.

С 1987 по 1994 годы были проведены восстановительные работы на Балтийском заводе с участием ЦКБ МТ «Рубин» и Центрального военно–морского музея. Председателем координационного совета восстановления подводной лодки был академик И.Д. Спасский, непосредственно работы по проектированию осуществляли Е.В. Бутузов, В.Л. Семенов, К.К. Саравайский («Рубин»), главный строитель А. Грицкевич (Балтийский завод). Неоценимый вклад внесли ветераны – подводники. Художественный проект экспозиции корабельного музея разработал заслуженный художник СССР А.М. Яковлев.

В отличие от подобных мемориальных лодок ТОФ и СФ решено было сохранить, вернее восстановить, в отсеках оборудование, приборы и механизмы, какими они были в период боевого использования ПЛ. Исключениями стали аккумуляторные ямы, из которых были выгружены аккумуляторы, а сами ямы удачно использованы для размещения исторических экспонатов и стендов с фотографиями конструкторов и строителей первых серий подводных лодок, командиров «Декабристов».

Об открытии филиала Центрального военно-морского музея на ПЛ «Народоволец» издан Приказ ГК ВМФ № 210 от 23 августа 1994 года, в котором говорится:

1. Разрешить открыть филиал Центрального военно-морского музея на подводной лодке «Народоволец» для посетителей со 2 сентября 1994 года. Распорядок работы филиала музея определить начальнику Центрального военно-морского музея.

2. Командирам воинских частей, кораблей, начальникам учреждений, предприятий и военно-учебных заведений Военно-Морского Флота, дислоцированных в г. Санкт-Петербурге организовать посещение личным составом филиала Центрального военно-морского музея на подводной лодке «Народоволец».

Подписал приказ Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Ф. Громов.

Основой филиала является подводная лодка «Народоволец» (с 1934 года – «Д-2», с 1949 г. – «Б-2»), принадлежащая к 1-й серии подводных лодок, построенных в начале 30-х годов ХХ столетия. Филиал ЦВММ на подводной лодке Д-2 «Народоволец» был открыт 2 сентября 1994 года.

Подводная лодка на 75 процентов восстановлена в том виде, в котором она находилась в годы Великой Отечественной войны. Внутри корпус подводной лодки разделен на 7 отсеков, каждый из которых имеет свое функциональное назначение (торпедный, аккумуляторный, жилой, центральный пост, дизельный, электромоторный). Оборудование, оснащение, вооружение в каждом из отсеков частично сохранено со времен постройки, частично восстановлено в ходе переоборудования подводной лодки под музей. Таким образом, посетитель получает достаточно полное представление и об устройстве ПЛ, и об условиях жизни и быта личного состава.

«Среди подводных музейных кораблей России и других стран мира подводная лодка «Д-2» занимает особое место. Уникальность подлодки в том, что в период строительства ее на Балтийском заводе (1927-1931 гг.) не было электросварки, и потому люди своими глазами могут увидеть уникальный клепанный прочный корпус. Фактически все узлы и агрегаты, воссозданы, что позволяет увидеть, прочувствовать, в каких условиях жили и несли боевые службы советские подводники. Больше всего, конечно, посетителей поражает напривычная, как им кажется, теснота и неприспособленность для жизни. Давным-давно, один журналист так описал каюту командира дизельной подводной лодки: «…Открывается двустворчатый шкаф и выходит командир», - отметил заведующий филиалом «Д-2» Кирилл Кондратьев.

Особенный интерес вызывает и действие различных механизмов, к примеру, машинного телеграфа, перископа, а также систем, подающих сигналы боевой тревоги, срочного погружения. Все эти приборы, системы, механизмы находятся в рабочем состоянии. Более того, ими можно даже имитировать погружение подводной лодки. Наиболее сильное впечатление этот маневр производит на детей дошкольного и школьного возраста.

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