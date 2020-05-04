04.05.2020 (14:45)

Черноморский флот провёл акцию «Парад в каждый двор» для ветерана Великой Отечественной войны

В Севастополе ветеран Великой Отечественной войны капитан 1 ранга Кузин Лука Иванович получил поздравление с наступающим Днём Победы от военнослужащих Черноморского флота.

Торжественное мероприятие прошло в рамках акции «Парад в каждый двор», приуроченной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Под руководством заместителя Командующего Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Липилина во дворе дома ветерана прошёл мини-парад с участием роты почётного караула и военнослужащих ЧФ.

В ходе акции артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота выступили для Луки Ивановича с небольших концертом, на котором исполнили фронтовые песни времён Великой Отечественной войны.

Лука Иванович родился 3 января 1926 года в селе Остров Чечень Республики Дагестан. В 1944 году в возрасте 18 лет Лука Кузин выпустился из учебной роты и получил специальность рулевой-сигнальщик. По распределению попал в бригаду малых подводных лодок Черноморского флота. Участник освобождения Севастополя и Болгарии. 32 года отдал воинской службе и ещё 31 год трудился на вспомогательном флоте. Награждён множеством орденов и медалей.

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