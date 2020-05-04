04.05.2020 (14:30)

Экипаж корабля Каспийской флотилии «Град Свияжск» ликвидировал пожар на учении

На Каспийской флотилии (КФл) с экипажем малого ракетного корабля «Град Свияжск» проведено учение по ликвидации пожара.

По замыслу в одном из отсеков корабля КФл возникло возгорание. Личный состав аварийно-спасательной группы немедленно приступил к локализации и ликвидации пожара.

При помощи специального противопожарного средства моряки спасательной группы нейтрализовали очаг возгорания и не допустили распространения огня в другие отсеки.

Также аварийно-спасательная группа отработала нормативы по ликвидации пробоины в корпусе.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице