04.05.2020 (14:15)

94-летнего ветерана в Кузбассе порадовали онлайн парадом и концертом военнослужащие двух соединений Центрального военного округа

В Юрге Кемеровской области военнослужащие двух соединений 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) поздравили 94-летнего фронтовика Асанова Михаила Васильевича с наступающей 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне в онлайн режиме.

В связи с эпидемиологической обстановкой поздравление для Михаила Васильевича было организовано дистанционно. С помощью видеозвонка ветеран в прямом эфире наблюдал, как военнослужащие Юргинского гарнизона устроили для него мини-парад - прошли торжественным маршем, а военнослужащие соединения специального назначения, дислоцирующиеся в Новосибирской области) исполнили музыкальные композиции военных лет.

За онлайн-поздравлением заслуженный ветеран наблюдал вместе с командиром мотострелкового соединения 41 общевойсковой армией полковником Николаем Шубиным, который от имени всего личного состава гарнизона подарил Михаилу Васильевичу в канун Юбилея Победы памятные подарки. Кроме этого для ветерана был организован концерт духового оркестра соединения, который прошел перед домом ветерана.

Справочно:

Асанов Михаил Васильевич с 16-летнего возраста в армии, где прошел курсы младших командиров. В мае 1944 был отправлен на 3-й Белорусский фронт, боевое крещение получил в боях под Витебском, затем участвовал в тяжелых сражениях по освобождению Белоруссии, Литвы, штурме Кенигсберга. Был дважды ранен. Награжден орденом Славы 3 степени, орденом Отечественной войны, двумя медалями "За отвагу". После прохождения военной службы приехал в город Юрга, где работал на машиностроительном заводе.

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