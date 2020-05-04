04.05.2020 (14:00)

Мотострелки ЮВО в Волгограде поздравили ветерана Великой Отечественной войны Татьяну Фёдоровну Онучину с Днём Победы

Военнослужащие мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО) поздравили ветерана Великой Отечественной войны Онучину Татьяну Фёдоровну.

Татьяне Фёдоровне 94 года, живет в городе Волгограде.

В беседе с военнослужащими Татьяна Фёдоровна, рассказала свой боевой путь, как была санитаркой и как узнала о завершении войны. Ветеран отметил, что его часто навещают общественные организации, про него не забывают.

Личный состав мотострелкового соединения ЮВО поздравил более 50 ветеранов, проживающих в Волгоградской области. При вручении подарков военнослужащие помогли ветеранам провести необходимые работы на приусадебных хозяйствах. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой провели санитарную обработку придомовой территории, а также помогли произвести закупки в продуктовых магазинах.

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