04.05.2020 (13:45)

В армейском корпусе Черноморского флота продолжается перевод вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации

В подразделениях армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) продолжаются сезонные работы по переводу вооружения и военной техники (ВВТ) на летний режим эксплуатации.

Сезонное обслуживание ВВТ организовано в парках боевых машин, где развернуты специальные технические посты. Военнослужащие выполняют работы по замене топлива, масел и специальных жидкостей, по обслуживанию фильтров и аккумуляторных батарей, по восстановлению лакокрасочного покрытия, а также по проверке электрических систем и работоспособности агрегатов.

Работы проводятся на всех видах военной бронетехники, как на колёсной, так и на гусеничной базе.

В связи с особенностями климатических условий и высоких показатели температуры воздуха, особое внимание уделяется обслуживанию систем охлаждения и кондиционирования воздуха, а также защите узлов и агрегатов от коррозии.

В соответствии с планом весь комплекс мероприятий по переводу техники на летний режим эксплуатации будет завершен во второй половине мая с.г.

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