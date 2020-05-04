04.05.2020 (13:15)

Боевая авиация ЗВО в День Победы пролетит над Пискаревским мемориалом в Санкт-Петербурге

Впервые боевая авиация Западного военного округа пролетит над Пискаревским мемориальным кладбищем и монументом «Мать-Родина».

«В День Победы военные летчики отдадут дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. В дальнейшем парадный строй пройдет над акваторией Невы в центре Санкт-Петербурга», - сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

Возглавит торжественный строй тяжелый транспортный вертолёт Ми-26, вслед за которым пролетят звенья многоцелевых вертолётов Ми-8, ударных Ми-24 и Ка-52 «Аллигатор». Вслед за вертолётами пролетят транспортные самолёты Ан-26, Ан-12 и Ту-134.

Завершат пролет тактической авиационной группы сверхманёвренные многоцелевые истребители Су-35С, истребители Су-30СМ, фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34, истребители перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ.

Линейные пролёты боевой авиации ЗВО также пройдут в воздушном пространстве Курска, Орла, Воронежа, Белгорода, Вологды, Ярославля, Нижнего Новгорода, Смоленска, Вязьмы, Острова, Калининграда.

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