04.05.2020 (13:00)

В зимнем периоде обучения в Воздушно-десантных войсках проведено более 1200 информационно-пропагандистских и военно-патриотических мероприятий

В целях сохранения и приумножения традиций защитников Отечества, повышения информированности граждан о привлекательности службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, в Воздушно-десантных войсках спланирован и проводится комплекс мероприятий, приуроченный к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 90-летию образования ВДВ.

Военнослужащими Воздушно-десантных войск проведено более 1200 информационно-пропагандистских и военно-патриотических мероприятий, направленных на воспитание подрастающего поколения, укрепление и приумножение гвардейских традиций.

В феврале текущего года проведен беспрецедентный по своему масштабу комбинированный марш-бросок команд соединений и Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова из пунктов постоянной дислокации в город-герой Москву.

В феврале-марте, во всех регионах Российской Федерации проведено более 700 мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6 парашютно-десантной роты Псковской гвардейской дивизии ВДВ, направленных на увековечение подвига воинов-десантников.

Кроме того, одним из приоритетных направлений деятельности войск является содействие в развитии движения «Юнармия». В настоящее время организована и проводится работа по совершенствованию системы военно-патриотического воспитания молодежи и реализации мероприятий Плана «Юнармейский год-2020».

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