04.05.2020 (12:30)

Военнослужащие ЮВО в Южной Осетии завершили перевод боевых машин на летний период эксплуатации

На российской военной базе 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Южной Осетии завершились регламентные работы по переводу вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации.

В течение нескольких недель было обслужено около 1 тыс. единиц вооружения, бронетанковой, автомобильной и специальной военной техники в военных городках в Цхинвале и Джаве, а также на сторожевых заставах.

Для проведения регламентных работ было использовано около 6 т различных видов горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей. На каждой единице техники были проверены электрические, гидравлические системы и работоспособность всех основных узлов и агрегатов.

На завершающем этапе перевода техники на летний режим эксплуатации специально созданная комиссия командования военной базы проведет проверку качества выполненных работ на предмет исправности и готовности к выполнению задач.

Сезонное обслуживание техники осуществляется дважды в год – накануне летнего и зимнего периодов обучения.



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