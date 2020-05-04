04.05.2020 (12:15)

Ветеран Великой Отечественной войны провел дистанционный «Урок Мужества» для военнослужащих ЮВО

Накануне празднования 75-й годовщины Великой Победы 98-летний ветеран Великой Отечественной войны Борис Николаевич Туманов, проживающий в Новочеркасске, принял участие в проведение дистанционного «Урока Мужества» для военнослужащих соединений и воинских частей 8-й общевойсковой армии (ОА) Южного военного округа (ЮВО).

Запись его выступления будет показана военнослужащим на занятиях по военно-политической подготовке в рамках патриотического воспитания.

Ветеран рассказал о своей военной судьбе, об испытаниях, выпавших на долю его поколения, а также о подвигах своих сослуживцев.

«Любите страну. Ведь мы победили, потому что мы ее любили и ни считались ни с чем», - сказал Борис Туманов обращаясь к солдатам и офицерам.

Борис Николаевич родился 21 марта 1921 года в Тамбовской области. Участник Финской кампании 1940 года. С первого дня Великой Отечественной войны и до 9 мая 1945 года сражался в составе Карельского фронта.

Окончил войну в звании капитана. В составе парадного расчета Карельского фронта принял участие в первом Параде Победы 24 июня 1945 года. Вышел в отставку в воинском звании полковник. Проживает в городе Новочеркасск. Ведет активную общественную деятельность. Ранее Борис Николаевич лично посещал воинские части ЮВО Новочеркасского гарнизона и принимал участие в «Уроке Мужества».

Всего на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов проживает более 19 тыс. участников Великой Отечественной войны, в том числе в Ростовской области – более 1,3 тыс. фронтовиков.

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