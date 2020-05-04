04.05.2020 (11:30)

Военнослужащих общевойсковой армии ЗВО поздравят ветеранов с Днем Победы по месту их жительства

Более 50 участников Великой Отечественной войны, принимавших непосредственное участие в боевых действиях, получат персональные поздравления с юбилеем Победы и подарки от военнослужащих общевойсковой армии, дислоцированной в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В ходе акции военнослужащие поздравят ветеранов с Днем Победы по месту их жительства с вручением памятных подарков и цветов. Для сохранения здоровья участников Великой Отечественной войны военнослужащие осуществят посещение ветеранов с соблюдением комплекса противоэпидемиологических мероприятий.

Кроме того, по улицам Северной столицы и населенным пунктам Ленинградской области проедут военные автомобили с аудиосистемами, через которые будут транслировать музыкальные произведения военных лет. На каждой из машин установят государственный флаг России и копию Знамени Победы, а сами автомобили будут празднично оформлены.

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