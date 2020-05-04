04.05.2020 (09:30)

За месяц военнослужащие ЗВО спецобработали объекты гражданской и военной инфраструктуры, общей площадью более 12,5 млн кв м – командующий округом

Сегодня командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев подвёл промежуточные итоги профилактических мероприятий по предупреждению распространения вирусных инфекций в регионах дислокации войск округа.

«За месяц подразделениями радиационной, химической и биологической защиты округа проведена специальная обработка объектов гражданской и военной инфраструктуры, общей площадью более 12,5 млн кв м. Работа будет продолжена», - подвёл итоги генерал-полковник Александр Журавлёв.

Военнослужащими ЗВО проведена дезинфекция больниц, станций и машин скорой помощи, заводов, учебных заведений, воинских частей в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Калининградской, Смоленской, Курской, Новгородской областях и др.

К проведению специальной обработки привлекалось более 70 единиц специальной военной техники, в том числе авторазливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины специальной обработки техники ТМС-65У и другая спецтехника.

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