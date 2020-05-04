04.05.2020 (10:35)

Колонны с российской и итальянской специализированной техникой начали движение с пункта базирования

В понедельник 4 мая специалисты Минобороны России проведут санитарную обработку и дезинфекцию ещё 3 учреждений в столице провинции Брешиа (Ломбардия).

3 колонны с российской и итальянской специализированной техникой приступили к совершению марша протяженностью свыше 60 километров из пункта базирования в г. Бергамо (Ломбардия) в город Брешиа.

Безопасность дорожного движения в пути следования обеспечивают итальянские карабинеры.

По прибытию на объект российские и итальянские специалисты определят объём помещений, прилегающих территорий и дорог подлежащих обеззараживанию и приступят к их обработке.

После завершения дезинфекционных мероприятий в провинции Бергамо с 22 апреля российские военнослужащие приступили к оказанию помощи в провинции Брешиа.

Всего российскими специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 90 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 111 зданий и сооружений, более 1 млн. 70 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 380 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием. В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

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