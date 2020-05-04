04.05.2020 (08:24)

Военные перешли на дистанционную оцифровку фотографий фронтовиков из-за коронавируса

Военнослужащие Центрального военного округа из-за эпидемиологической обстановки перешли на дистанционную оцифровку документов, фотографий и писем ветеранов Великой Отечественной войны для мультимедийного музея “Дорога памяти”.

Дистанционным сбором фотографий занимаются сотрудники более 1700 пунктов оцифровки в более 20 регионах Урала, Поволжья и Сибири. Военнослужащие загружают данные о фронтовиках на сайт Память Народа, отправленные родственниками по электронной почте, а также из архивных документов и книг памяти. Консультации проводятся по телефону или мессенджерам с изложением подробной инструкции пользования сайтом самостоятельно.

«Дорога Памяти» - проект Минобороны, который уже объединил более 30 миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан, сотрудников учреждений культуры и всех тех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны.

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