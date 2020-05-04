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04.05.2020 (08:18)

Артисты ансамбля Песни и пляски ТОФ провели во Владивостоке персональный концерт для ветерана Великой Отечественной войны мичмана Василия Левады

В рамках памятных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, артисты ансамбля Песни и пляски Тихоокеанского флота во Владивостоке проводят серию персональных концертов для ветеранов войны во дворах домов, где проживают герои.

Сегодня в столице Приморского края малая концертная группа ансамбля ТОФ выступила для ветерана Великой Отечественной войны мичмана Василия Левады. Ветеран, которому недавно исполнилось 97 лет, начал свой боевой путь в соединении тральщиков Тихоокеанского флота в 1942 году, а уволился из Вооруженных Сил в далеком 1969-м.

Перед началом концерта ветерана от имени всего личного состава творческого коллектива поприветствовал начальник ансамбля Песни и пляски ТОФ капитан 3 ранга Вениамин Царегородцев. Специально для Василия Сергеевича Левады флотские артисты, на площадке перед его балконом, исполнили 16 песенных композиций военных лет. Вокальные номера сопровождались выступлением малой танцевальной группы Ансамбля.

Ветеран поблагодарил тихоокеанцев за выступление и отметил, что такое внимание придаёт людям, прошедшим горнило войны, силы, бодрость и продлевает жизнь.

До Дня Победы артисты ансамбля Песни и пляски Тихоокеанского флота планируют ежедневно выступления минимум по двум адресам, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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