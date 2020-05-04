04.05.2020 (08:15)

В рамках торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Великой Победы, военнослужащие Псковского гвардейского соединения ВДВ примут участие в акции «Музыкальное поздравление»

В рамках проведения торжественных мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., военнослужащие Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения примут участие в акции «Музыкальное поздравление».

«Мы планируем, в составе мобильных групп, направить военнослужащих, переодетых в форму времен Великой Отечественной войны, с флагами Победы, Российской Федерации, ВДВ и соединения. Мобильные группы будут совершать движение и играть песни военных лет. Спланирована одна мобильная группа с ВИА «Голубые молнии», которая будет ездить по местам проживания наших ветеранов Великой Отечественной войны и исполнять именно для них, точечно, музыкальные композиции времен войны», - сообщил заместитель командира Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения по военно-политической работе гвардии полковник Алексей Савельев.

Акция будет проходить с 11.00 до 18.00 в День Победы на территории г. Пскова, в ходе которой 12 празднично украшенных автомобилей со звукоусиливающей аппаратурой проедут по заранее определенному маршруту на улицах города.

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