04.05.2020 (08:09)
Военнослужащие ВВО реставрировали памятник легендарному танку Т-34 расположенный на центральной улице города Борзя в Забайкальском крае
Военнослужащие Забайкальского общевойскового объединения Восточного военного округа провели работы по реставрации памятников, посвященных Великой Отечественной войне. В их числе памятник легендарному танку Т-34 расположенный на центральной улице города Борзя (Забайкальский край), Военнослужащие танкового батальона отдельного мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Борзе, обслужили этот памятник, а также навели порядок на прилегающей территории.
Всего военнослужащими общевойскового объединения Восточного военного округа в Забайкалье к 75 годовщине победы в Великой Отечественной войне работа по реставрации будет завершена на более чем 40 объектов.
В связи с действующими в крае противоэпидемическими ограничениями наведение порядка организовано малыми группами военнослужащих с соблюдением санитарных рекомендаций.