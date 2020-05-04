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04.05.2020 (08:09)

Военнослужащие ВВО реставрировали памятник легендарному танку Т-34 расположенный на центральной улице города Борзя в Забайкальском крае

Военнослужащие Забайкальского общевойскового объединения Восточного военного округа  провели работы по реставрации памятников, посвященных Великой Отечественной войне. В их числе памятник легендарному танку Т-34 расположенный на центральной улице города Борзя (Забайкальский край),  Военнослужащие танкового батальона  отдельного мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Борзе, обслужили этот памятник, а также навели порядок на прилегающей территории.

Всего военнослужащими общевойскового объединения Восточного военного округа  в Забайкалье к 75 годовщине победы в Великой Отечественной войне работа по реставрации будет завершена на более чем 40 объектов.

В связи с действующими в крае противоэпидемическими ограничениями наведение порядка организовано малыми группами военнослужащих с соблюдением санитарных рекомендаций.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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