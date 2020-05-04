04.05.2020 (08:06)
На Сахалине состоится несколько салютных тренировок
На острове Сахалин военнослужащие внештатного салютного дивизиона Восточного военного округа проведут ряд салютных тренировок.
В ходе проведения генеральной тренировки со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор будет сделан на достижение синхронности работы расчетов при проведении орудийных залпов и запуску фейерверочных зарядов.
9 мая силами артиллерийских подразделений Восточного военного округа для жителей и гостей Сахалинской области в Южно-Сахалинске состоится праздничный салют, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Запуск салютных зарядов будет проведен с помощью двух салютных установок, звуковой эффект обеспечат шесть артиллерийских орудий.
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