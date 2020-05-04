04.05.2020 (06:39)

Военнослужащие ВВО в Бурятии восстановили памятник Героям Великой Отечественной войны

В селе Сотниково Иволгинского района Республики Бурятия военнослужащие ремонтно-восстановительного подразделения Восточного военного округа (ВВО) выполнили работы по реставрации Памятника войнам-землякам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне.

Военными-ремонтниками восстановлена штукатурка, произведена окраска памятника, металлического ограждения, а также наведен порядок на территории. Монумент отреставрирован за короткое время при непосредственном участии администрации местного поселения, а также церковного прихода местного храма.

Мемориал был построен в 1963 году и расположен рядом с Храмом в честь иконы Божией Матери Владимирской.

9 мая в селе пройдут памятные мероприятия, даны салютные залпы, возложены венки к памятнику 48 героям – односельчанам, не вернувшимся с войны.

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