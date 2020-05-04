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04.05.2020 (06:02)

В армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в летнем периоде обучения возрастёт интенсивность полётов авиации

Количество полётов штурмовой,  военно-транспортной,  истребительной и армейской авиации в летнем периоде обучения армии ВВС и ПВО ВВО будет увеличено.

Это связано не только с выполнением задач боевой подготовки в повседневной деятельности войск и сил округа,  но и с проведением мониторинговых полетов на разведку лесопожарной обстановки  на  территории Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Кроме того, в связи с выпуском лейтенантов из военных ВУЗов ВВС и пополнением ими рядов лётного состава соединений и воинских частей объединения, проведение полётов молодыми лётчиками требует более тщательной подготовки,  а её качество напрямую зависит от часов налёта.

Не менее важной составляющей боевой подготовки является повышение лётным составом квалификационных разрядов, характеризующих уровень мастерства лётчиков.

Повышение интенсивности полётов повысит качество натренированности лётного состава.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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