04.05.2020 (06:02)
В армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в летнем периоде обучения возрастёт интенсивность полётов авиации
Количество полётов штурмовой, военно-транспортной, истребительной и армейской авиации в летнем периоде обучения армии ВВС и ПВО ВВО будет увеличено.
Это связано не только с выполнением задач боевой подготовки в повседневной деятельности войск и сил округа, но и с проведением мониторинговых полетов на разведку лесопожарной обстановки на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири.
Кроме того, в связи с выпуском лейтенантов из военных ВУЗов ВВС и пополнением ими рядов лётного состава соединений и воинских частей объединения, проведение полётов молодыми лётчиками требует более тщательной подготовки, а её качество напрямую зависит от часов налёта.
Не менее важной составляющей боевой подготовки является повышение лётным составом квалификационных разрядов, характеризующих уровень мастерства лётчиков.
Повышение интенсивности полётов повысит качество натренированности лётного состава.