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04.05.2020 (05:17)

Курсанты Дальневосточного ВОКУ вырастят «Сад памяти» у стен училища

В преддверии празднования 75-летней годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, у стен Дальневосточного высшего общевойскового училища курсантами будет посажено 75 саженцев елей. Проведенные посадки будут под охраной коллектива  училища и получат название «Сад памяти».

Саженцы предоставит региональное министерство лесного хозяйства. Место под посадки будет подготовлено по ул. Мухина г.Благовещенск вдоль ограждения училища вблизи набережной р.Амур.

Право высадить деревья будет предоставлено курсантам с безупречной воинской дисциплиной и обучающимся на хорошо и отлично. В дальнейшем деревья будут закреплены за подразделениями, которые будут ухаживать за «Садом памяти».

Справочно: За период Великой Отечественной войны и разгрома Квантунской японской армии училище подготовило более шести тысяч офицеров. Выпускники участвовали в боях на всех фронтах. Тысячам из них было награждено орденами и медалями, а 24 выпускника удостоились высокого звания Героя Советского Союза.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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