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04.05.2020 (04:11)

В День Победы во Владивостоке будет дан праздничный артиллерийский салют

9 мая в 22 часа по местному времени силами Тихоокеанского флота во Владивостоке тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и запуском фейерверочных выстрелов будет дан праздничный салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Запуск фейерверка планируется осуществить салютными установками 2А-85 с площадки военно-исторического музея «Владивостокская крепость». Для звукового сопровождения фейерверка с площадки на улице Батарейной в районе мыса Боброва, будут использоваться 2 гаубицы Д-30.

В настоящее время салютные расчёты приступили к тренировкам практических действий непосредственно на месте проведения салюта. Всего к мероприятиям привлекается около 30 военнослужащих и 4 единицы техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот
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