04.05.2020 (06:00)

Расчёты сводного отряда РХБ защиты провели дезинфекцию в инфекционном и пульмонологическом отделениях клинического центра «Сербия»

Расчёты сводного отряда РХБ защиты провели дезинфекцию в инфекционном и пульмонологическом отделениях клинического центра «Сербия». Инфекционное отделение центра одним из первых было перепрофилировано под приём пациентов с коронавирусной инфекцией и сейчас является ведущим медицинским учреждением, где проходят лечение пациенты с тяжелой формой заболевания. По этой причине дезинфекция здесь проводится уже второй раз. Российские специалисты обработали специальным раствором внутренние помещения, а их сербские коллеги провели дезинфекцию прибольничной территории.

«Мы очень благодарны российским военнослужащим за помощь! С самого начала именно наше медицинское учреждение запрашивало обработку российскими специалистами. Результаты их работы великолепны, в итоге мы запросили повторную обработку. Это говорит о многом!» - отметил начальник инфекционного отделения клинического центра «Сербия» Горан Степанович.

Сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты также продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработано 5 объектов в городах Белград и Ниш.

Две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 14 пациентов, инфицированных Covid-19, в больнице города Ниш. Российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городов Панчево, Кралево, Кула и Врбас.

Всего российским сводным отрядом действующим в Республике Сербия проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 156 объектов в 30 городах Республики Сербия, в т.ч. обработано: более 328 зданий и сооружений, общей площадью более 1,42 млн. квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием – 65, общей площадью около 470 тыс. квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 785 пациентов, инфицированных Covid-19.

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