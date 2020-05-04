04.05.2020 (05:00)

Российские и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию двух лечебных учреждений в восточной части столицы провинции Брешиа (Ломбардия)

Российские и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию двух лечебных учреждений в восточной части столицы провинции Брешиа (Ломбардия).

Руководство и персонал пансионатов встретили российских и итальянских военных специалистов плакатами со славами благодарности и аплодисментами. 3 мая военные специалисты Минобороны России совместно итальянскими коллегами совершили 60 километровый марш и провели дезинфекционные мероприятия в двух лечебных учреждениях города Брешиа.

Российские и итальянские специалисты осуществляют выезды для проведения дезинфекционных мероприятий с временного пункта дислокации на базе снабжения армейской авиации сухопутных войск Италии (аэродром Орио-аль-Серио) города Бергамо (Ломбардия). После окончания дезинфекционных мероприятий в провинции Бергамо по просьбе руководства области Ломбардия с 22 апреля российские и итальянские военнослужащие приступили к оказанию помощи в провинции Брешиа.

Всего российскими специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 90 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 111 зданий и сооружений, более 1 млн. 70 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 380 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием. В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

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