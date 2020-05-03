03.05.2020 (21:52)

На форуме «АРМИЯ-2020» обсудят внедрение информационных технологий в работу военных санаториев

В рамках круглого стола пройдет обсуждение способов повышения качества и доступности предоставляемых санаторно-курортных услуг через внедрение информационных технологий. Специалисты рассмотрят механизм совершенствования обмена информацией между санаториями, центром распределения путевок и онлайн-кабинетами отдыхающих.

Так, по информации организатора мероприятия, для улучшения эффективности процесса предоставления санаторно-курортных услуг Министерства обороны Российской Федерации планируется формирование единого информационного контура. Автоматизация работы санаториев Минобороны России позволит упростить и ускорить процессы расселения гостей

и создать более прозрачную систему предоставления путевок.

В работе круглого стола примут участие заинтересованные организации и предприятия,

в том числе специалисты в области информационных технологий санаторно-курортных организаций Министерства обороны Российской Федерации, представители Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, приглашенные сотрудники силовых ведомств, курирующих вопросы внедрения и развития информационных технологий.

СПРАВОЧНО:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдут в период с 24 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Научно-деловая программа форума включает в себя широкий спектр мероприятий, направленных на обсуждение и разрешение наиболее актуальных проблем инновационного развития российского оборонно-промышленного комплекса, а также других ключевых вопросов.

Более подробная информация о мероприятиях научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» доступна в тематическом разделе официального сайта Минобороны России, а также на информационном ресурсе форума «Rusarmexpo.ru».

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.



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