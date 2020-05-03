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03.05.2020 (21:49)

В 2020 году в подразделения РХБ защиты РВСН планируется поставка около 20 единиц специальной техники

За последние три года в подразделениях РХБ защиты Ракетных войск стратегического назначения  существенно обновилась линейка современных образцов вооружения и военной техники. В перевооружаемые на новые ракетные комплексы соединения поступили универсальные тепловые машины (УТМ-80М), авторазливочные станции АРС-14КМ и разведывательные химические машины РХМ-6.

Всего в 2020 году в подразделения РХБ защиты РВСН планируется поставка около 20 единиц специальной техники.

Данная техника способна выполнять задачи по проведению полной  специальной обработки вооружения и военной техники.

УТМ-80М и авторазливочная станция АРС-14КМ предназначены для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог. Кроме того машина АРС-14КМ выполняет задачи по временному хранению и транспортированию воды и дегазирующих растворов,  созданию аэрозольных завес.

Для проведения разведки местности РХМ-6 в автоматическом режиме определяет и передает на большие расстояния данные о зараженном участке местности. Отличительной особенностью машины является то, что все приборы связаны с помощью системы контроля, которая может в автоматическом режиме передавать их  в вышестоящие штабы и командные пункты.

В следующем году темпы поступления новейших образцов техники войск РХБ защиты для РВСН будут продолжены.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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