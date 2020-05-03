03.05.2020 (20:16)

В Доме офицеров Самарского гарнизона состоится онлайн-концерт, посвященный Дню Победы

В Доме офицеров Самарского гарнизона состоится онлайн-концерт ансамбля песни и танца «Волжские казаки», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Концертную программу откроют солисты художественных коллективов Самары. Со сцены прозвучат стихи, песни, творческие коллективы покажут различные танцевальные композиции. Ансамбль песни и танца 2-й Гвардейской общевойсковой армии исполнит такие песни как «Прощайте, скалистые горы», «Казаки в Берлине» и «Баллада о солдате» и «День Победы».

Трансляция концерта в режиме реального времени будет вестись на ютуб-канале Дома офицеров, который сможет посмотреть любой желающий.

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