03.05.2020 (20:12)

Российские военнослужащие в Таджикистане приняли участие в акции «Почта Победы»

Около 3 тыс. военнослужащих 201 военной базы РФ, дислоцированной в Таджикистане, приняли участие в патриотической акции «Почта Победы».

Военнослужащие написали поздравительные слова для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Республике, на бумаге, которые сложили в виде фронтовых треугольных писем. До 9 мая военные связисты российского соединения в полевой форме времен 1943 года разнесут поздравления по адресам проживания фронтовиков. В отдаленные районы письма будут отправлены по почте. К этой акции присоединились также российские юнармейцы из 4-ой и 6-ой школ Минобороны России в Душанбе.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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