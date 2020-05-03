03.05.2020 (20:09)

В Поволжье военные отправят более 2 тыс. писем фронтовикам на День Победы

Военнослужащие соединений и воинских частей Центрального военного округа в регионах Поволжья приступили к написанию писем для отправки ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы.

Всего в акции «Письма Победы» в разных воинских частях ЦВО в Поволжье примут участие более 2 тысяч военнослужащих. На данный момент написаны уже более 600 писем. В адрес фронтовиков солдаты, сержанты и офицеры обращаются со словами благодарности за совершенные ими подвиги и освобождение нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков. После чего письма с логотипами акции «Почта Победы» доставляются к фронтовикам.

Все письма будут доставлены адресатам до 9 Мая.

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