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03.05.2020 (20:09)

В Поволжье военные отправят более 2 тыс. писем фронтовикам на День Победы

Военнослужащие соединений и воинских частей Центрального военного округа в регионах Поволжья приступили к написанию писем для отправки ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы.

Всего в акции «Письма Победы» в разных воинских частях ЦВО в Поволжье примут участие более 2 тысяч военнослужащих. На данный момент написаны уже более 600 писем. В адрес фронтовиков солдаты, сержанты и офицеры обращаются со словами благодарности за совершенные ими подвиги и освобождение нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков. После чего письма с логотипами акции «Почта Победы» доставляются к фронтовикам.

Все письма будут доставлены адресатам до 9 Мая. 

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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