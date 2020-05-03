03.05.2020 (17:57)

Салютные расчеты Балтийского флота провели тренировку праздничного салюта

Военнослужащие гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота провели тренировку без стрельбы из артиллерийских орудий и фейерверочных установок.

Тренировка стала завершающей в рамках подготовки расчетов дивизиона к проведению салюта.

Примечательно, что праздничный артиллерийский салют 9 мая производится из орудий ЗИС-3, выпущенных в 1943 году. Пушки, стоящие на вооружении мотострелкового полка, участвовали в штурме Кенигсберга. На некоторых из них имеются следы от осколков ушедшей войны. Теперь эти пушки, которые до сих пор в строю, осуществляют звуковое сопровождение салютов, благодаря характерному, отрывистому звуку, издаваемому при выстреле.

Праздничный салют в Калининграде 9 мая будет произведен из трех 105-мм и 125-мм салютных и фейерверочных установок и трех 76-мм пушек ЗИС-3 в парке Победы за мемориалом 1200 воинам-гвардейцам. По традиции в 22:00 будет дано 30 артиллерийских залпов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице