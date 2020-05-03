03.05.2020 (17:53)
Военнослужащие ЮВО поздравили во Владикавказе ветерана Великой Отечественной войны Нину Пикалову
Военнослужащие мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) поздравили ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) во Владикавказе.
Мотострелки ЮВО в преддверии 75-й годовщины Дня Победы торжественно поздравили ветерана Великой Отечественной войны Нину Пикалову, которой в этом году исполнилось 98 лет. Во время посещения ветерана от соединений ЮВО были вручены памятные подарки и цветы.
Нина Васильевна во время войны была военным фельдшером. На ее счету десятки спасенных жизней. После Великой Победы более 30 лет проработала в медсанчасти МВД, на пенсии — преподавала в медицинском колледже.
Всего в Северной Осетии на данный момент проживает 134 ветерана ВОВ, которые также не останутся без внимания военнослужащих 58-й армии ЮВО.