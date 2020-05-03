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03.05.2020 (16:58)

Мотострелки ЮВО в Волгограде поздравили ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы

Личный состав мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО) поздравил ветерана Великой Отечественной войны Демьянова Николая Власовича, проживающего в городе Волгограде.

Военнослужащие для ветерана сделали именные подарки. Мотострелки записали видео-поздравления, прохождение торжественным маршем на плацу воинской части, песни в исполнении военного оркестра, а также подарили рисунки детей военнослужащих и продуктовые наборы.

«Николай Власович ведёт очень активный образ жизни, регулярно встречается с нашими военнослужащими и мы никак не могли не поздравить его с этим великим Праздником», – сказал заместитель командира соединения ЮВО по военно-политической работе Андрей Святой.

Личный состав соединения поздравил более 50 ветеранов, проживающих в Волгоградской области. При вручении подарков военнослужащие помогли ветеранам провести необходимые работы на приусадебных хозяйствах. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой провели санитарную обработку придомовой территории, а также помогли произвести закупки в продуктовых магазинах.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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