03.05.2020 (16:58)
Мотострелки ЮВО в Волгограде поздравили ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы
Личный состав мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО) поздравил ветерана Великой Отечественной войны Демьянова Николая Власовича, проживающего в городе Волгограде.
Военнослужащие для ветерана сделали именные подарки. Мотострелки записали видео-поздравления, прохождение торжественным маршем на плацу воинской части, песни в исполнении военного оркестра, а также подарили рисунки детей военнослужащих и продуктовые наборы.
«Николай Власович ведёт очень активный образ жизни, регулярно встречается с нашими военнослужащими и мы никак не могли не поздравить его с этим великим Праздником», – сказал заместитель командира соединения ЮВО по военно-политической работе Андрей Святой.
Личный состав соединения поздравил более 50 ветеранов, проживающих в Волгоградской области. При вручении подарков военнослужащие помогли ветеранам провести необходимые работы на приусадебных хозяйствах. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой провели санитарную обработку придомовой территории, а также помогли произвести закупки в продуктовых магазинах.