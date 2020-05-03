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03.05.2020 (16:47)

Моряки Каспийской флотилии поздравили ветерана Великой Отечественной войны с Днём Победы и вручили памятные сувениры

В Дагестане, представители командования Каспийской флотилии Южного военного округа побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Мингалиева Василия Кирилловича, проживающего в городе Махачкале.

Военнослужащие поздравили ветерана с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, пожелали крепкого здоровья, долголетия, счастья, мирного неба над головой и вручили памятные подарки, лицензионный диск с песнями времён Великой Отечественной войны, продуктовые наборы, открытки с пожеланиями и поздравлениями, а также рисунки, которые подготовили дети. Особенным для ветерана, стал памятный сувенир «Знамя Победы 1941-1945».

Василий Кириллович в свою очередь, поделился воспоминаниями о своих фронтовых и трудовых годах.

Всего на территории Махачкалинского гарнизона проживают более 50 ветеранов, проживающих в 10 городах и порядка 14-ти населённых пунктах региона.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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