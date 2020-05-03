03.05.2020 (16:47)
Моряки Каспийской флотилии поздравили ветерана Великой Отечественной войны с Днём Победы и вручили памятные сувениры
В Дагестане, представители командования Каспийской флотилии Южного военного округа побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Мингалиева Василия Кирилловича, проживающего в городе Махачкале.
Военнослужащие поздравили ветерана с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, пожелали крепкого здоровья, долголетия, счастья, мирного неба над головой и вручили памятные подарки, лицензионный диск с песнями времён Великой Отечественной войны, продуктовые наборы, открытки с пожеланиями и поздравлениями, а также рисунки, которые подготовили дети. Особенным для ветерана, стал памятный сувенир «Знамя Победы 1941-1945».
Василий Кириллович в свою очередь, поделился воспоминаниями о своих фронтовых и трудовых годах.
Всего на территории Махачкалинского гарнизона проживают более 50 ветеранов, проживающих в 10 городах и порядка 14-ти населённых пунктах региона.