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03.05.2020 (16:39)

Экипажи штурмовой авиации ЮВО в Ставропольском крае проводят тренировочные полеты перед воздушным парадом в честь Дня Победы

Экипажи современных самолетов Су-25СМ3 и Су-25УБ 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) провели тренировку демонстрационного пролета авиации, который состоится в 10:00 9 мая в небе над городами Юга России.

Экипажи самолетов составлены только из высококлассных специалистов, имеющих высокий уровень летного мастерства и классной квалификации.

О подготовке к предстоящим мероприятиям сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

«Демонстрационные пролеты авиации будут проведены 9 мая в 12-ти городах на территории округа, а также в Ереване на авиационной базе ЮВО в Республике Армения, — пояснил Александр Дворников. — Пролеты авиации синхронизированы с торжественными построениями в воинских частях и возложениями венков, а также согласованы с главами администраций субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

Всего будет задействовано 126 самолетов и 84 вертолета от соединений и воинских частей объединения ВВС и ПВО ЮВО и российской авиабазы в Армении.

Демонстрационные пролеты пройдут в городах Ростов-на-Дону, Волгоград, Каспийск, Новороссийск, Краснодар, Владикавказ, Ставрополь, Севастополь, Керчь, Грозный, Астрахань, Ейск и Ереван.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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