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03.05.2020 (17:28)

Офицеры Северного флота сыграют в шахматы с гроссмейстером Валерием Поповым по видеосвязи

Четверо офицеров Северного флота из Североморска, Полярного и Северодвинска примут участие в сеансе одновременной игры в шахматы с международным гроссмейстером и чемпионом Европы Валерием Поповым.

Игра состоится 4 мая в режиме видеоконференции с 12 до 14 часов. Североморцы будут играть чёрными фигурами, находясь в своих воинских частях.

Акция посвящена 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и проводится в целях популяризации шахмат среди военнослужащих Военно-морского флота.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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