03.05.2020 (16:58)
Командование Северного флота поздравляет ветеранов с 75-й годовщиной Великой Победы
Командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев записал видеопоздравление ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла с наступающим праздником - 75-ой годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
С великим народным праздником ветеранов также поздравляет исполняющий обязанности заместителя командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин и артисты ансамбля песни и пляски Краснознамённого Северного флота, исполнившие песню «Прощайте скалистые горы» (музыка Евгения Жаровского, стихи Николая Букина), которая считается гимном Северного флота.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в силу преклонного возраста ветеранов, немногие из них смогут лично принять поздравления с Днём Победы. Командование Северного флота обращается с просьбой ко всем родным и близким ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, предать им от всех воинов-североморцев самые искренние поздравления, наилучшие пожелания и глубокую благодарность за их самоотверженный труд, героизм и мужество, проявленные ради достижения победы над фашизмом.