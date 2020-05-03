03.05.2020 (16:58)

Командование Северного флота поздравляет ветеранов с 75-й годовщиной Великой Победы

Командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев записал видеопоздравление ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла с наступающим праздником - 75-ой годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

С великим народным праздником ветеранов также поздравляет исполняющий обязанности заместителя командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин и артисты ансамбля песни и пляски Краснознамённого Северного флота, исполнившие песню «Прощайте скалистые горы» (музыка Евгения Жаровского, стихи Николая Букина), которая считается гимном Северного флота.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в силу преклонного возраста ветеранов, немногие из них смогут лично принять поздравления с Днём Победы. Командование Северного флота обращается с просьбой ко всем родным и близким ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, предать им от всех воинов-североморцев самые искренние поздравления, наилучшие пожелания и глубокую благодарность за их самоотверженный труд, героизм и мужество, проявленные ради достижения победы над фашизмом.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице