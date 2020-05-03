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03.05.2020 (16:26)

Более 6 тыс. военнослужащих в Сибири приняли участие в акции «Почта Победы»

Более 6 тыс. военнослужащих соединений и частей 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в акции «Почта Победы», посвященной 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В своих письмах военнослужащие написали теплые слова поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны, поблагодарили их за Победу, которая досталась очень трудной ценой, пожелали им здоровья и благополучия. Большинство военнослужащих писали свои письма семьями, а их дети в поздравлениях нарисовали героям войны трогательные рисунки. Все послания будут наполнены ветеранам Великой Отечественной войны по почте в регионы Сибири. 

Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии входят в состав Центрального военного округа и дислоцированы на территории 6 субъектов Российской Федерации: Новосибирская, Омская, Кемеровская, Иркутская области, Алтайский край и Республика Тыва.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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