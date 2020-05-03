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03.05.2020 (16:03)

Более 30 РСЗО «Торнадо» поступят в 2020 году в подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации

До конца текущего года в подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации спланирована поставка более 30 современных систем залпового огня. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия-изготовители передадут Минобороны России
РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С».

Реактивная система залпового огня  «Торнадо-Г» представляет собой глубоко модернизированный вариант комплекса «Град». Обновленный проект подразумевает использование нескольких типов реактивных снарядов
с повышенными характеристиками точности и новыми боевыми частями. При этом полностью сохраняется возможность использования существующих боеприпасов старых типов.

Новейшая российская 300-мм система залпового огня «Торнадо-С» включает в себя модернизированную боевую машину, оснащённую автоматизированной системой управления наведением огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами, а также корректируемыми реактивными снарядами с осколочно-фугасной частью с дальностью стрельбы более 100 км.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска
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