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03.05.2020 (16:12)

В Таджикистане российские врачи 201 военной базы оказали медицинскую помощь ветеранам ВОВ

В Таджикистане российские врачи 201 военной базы провели акцию под названием «Здоровье ветерана», приуроченную к 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Для оказания помощи были сформированы мобильные бригады, которые на специализированных автомобилях выезжают к местам проживания пожилых людей для проведения осмотра и диагностики состояния здоровья, а также проведения рекомендаций по лечению. При необходимости пожилым людям проводят флюорографические, ультразвуковые исследования. Нуждающимся оказывают стационарное лечение в 451 российском военном госпитале, расположенном на территории военной базы. В оказании благотворительной помощи в первую очередь задействованы такие специалисты, как терапевт, хирург, лор, офтальмолог, эндокринолог и невролог.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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