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03.05.2020 (16:48)

Экипаж гидрографического судна «Ромуальд Муклевич» проходит карантин

Гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» завершило межфлотский  переход из Кронштадта в Кольский залив и встало на стоянку на рейде главной базы Северного флота – Североморска. В течение нескольких дней экипаж судна пройдёт карантин и медосмотр перед сходом на берег. Такие меры связаны со сложным эпидемическим режимом по коронавирусной инфекции, действующим в Мурманской области и других регионах, где дислоцированы силы и войска Северного флота.

Для предотвращения распространения вируса среди военнослужащих и в первую очередь - среди экипажей подводных лодок, боевых кораблей и судов обеспечения, все моряки перед выходом в длительные плавания и дальние походы проходят карантин и барьерные медосмотры, чтобы убедиться в отсутствии инфицированных на борту.

После прохождения карантинных мероприятий гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» займёт место у причала в посёлке Мишуково, где базируются суда Арктической гидрографической экспедиции. Теперь в её составе будут действовать четыре гидрографических судна водоизмещением свыше 3000 тонн, способных выполнять океанографические исследования в дальней морской зоне.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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