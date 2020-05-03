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03.05.2020 (16:37)

В Московской области на базе многофункционального мобильного госпиталя прошло учение по проведению реанимационных действий

С медицинским персоналом госпиталя медицинского батальона Таманской мотострелковой дивизии гвардейской краснознамённой танковой армии Западного военного округа прошло учение по проведению реанимационных действий. В ходе учения был развернут современный многофункциональный мобильный военный госпиталь в пневмомодулях на 100 койко-мест.

В рамках тренировки медики отработали ряд задач по проведению реанимационных мероприятий, в том числе  с использованием аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и дефибрилляторов. Для тренировки медицинского персонала применялись специализированные манекены, имитирующие все процессы жизнедеятельности человека. Каждая вводная учения выполнялась на время и по итогам проведения реанимационных действий каждый медик получил индивидуальную оценку своих навыков и умений.

Всего на базе многофункционального мобильного госпиталя военнослужащие медицинской службы гвардейской танковой армии ЗВО проведут более 70 учений различной сложности.

Пресс-служба Западного военного округа
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В Московской области на базе многофункционального мобильного госпиталя прошло учение по проведению реанимационных действий

Метки:
Западный военный округ
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