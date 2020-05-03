03.05.2020 (14:34)

В Самарской области военнослужащие поздравили вдову фронтовика с наступающим Днём Победы

В Самарской области военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии поздравили вдову фронтовика Мухатаеву Нину Дмитриевну с наступающим Днём Победы.

Нина Дмитриевна с мужем жила на Дальнем Востоке, они воспитывали двоих детей. Когда началась война муж отправился на фронт, а в 1943 году ей пришла похоронка. Через некоторое время она в качестве медсестры отправилась на приграничную заставу, которая располагалась на границе с Японией, где и встретила 9 мая 1945 года.

Победа нам досталась большой ценой. Многие не вернулись домой. Дети остались сиротами, жены - вдовами. Женщинам приходилось порой опекать детей своих братьев, других родственников, соседей. Для этого они выходили на дополнительные работы, сами не ели, пытались детей поставить на ноги. Мы, отмечая Великую Победу, не должны забывать подвиг этих женщин, - сказал заместитель командующего 2-й Гвардейской общевойсковой армией полковник Павел Олексюк.

Военнослужащие подарили Мухатаевой Нине Дмитриевне цветы и подарки, поздравили с Днем Победы, пожелали крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой.

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