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03.05.2020 (13:57)

Военнослужащие ЗВО провели спецобработку объектов группы «ГАЗ-Нижний Новгород»

В Нижегородской области военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) отдельной танковой бригады гвардейской краснознамённой танковой армии Западного военного округа провели специальную обработку производственных мощностей группы компаний «ГАЗ - Нижний Новгород».

Обработка зданий и прилегающей территории осуществлялась многофункциональными авторазливочными станциями АРС-14КМ. Авторазливочные станции обработали всей прилегающей территории и провели дезинфекцию всех внутренних дорог.

В общевойсковых защитных костюмах военнослужащие с помощью автономных приборов специальной обработки (АПСО) и комплектов ДКВ-1К провели дезинфекцию цехов, конвейеров и других производственных помещений.

Всего специалисты РХБЗ выполнили обработку более 100 тысяч квадратных метров специальным раствором ДТС-ГК. В дезинфекции приняло участие более 70 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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